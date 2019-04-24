TBMM Başkanı Şentop, dünya çocuklarını kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye gelen konuk çocuklara, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak inanıyorum ki bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız." dedi.

Türkiye'nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını kabul eden Şentop, çocuklara bazı dillerde "hoş geldiniz" diyerek sözlerine başladı.

"Bugün bağımsızlığını, hürriyetini ve kurtuluşunu üstün gayretlerle kazanmış bir milletin ülkesindesiniz." diyen Şentop, şöyle devam etti:

"Bu milletin kurtuluşunda önderlik eden ve sizlere bugünü bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, geçmişten sizlere şöyle seslenmiştir: 'Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak inanıyorum ki bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız."

Çocukların Türkiye'yi en güzel anılalarla hatırlamalarını isteyen Şentop, "Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz. Hepinizi en samimi hislerle selamlıyorum, gözlerinizden öpüyorum." diye konuştu.

Kabulde Gineli çocuk Arif Nihat Asya'nın "Dua" adlı şiirini okurken, Kırgızistanlı konuk "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve diğer yetkililer hazır bulundu.







