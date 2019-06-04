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TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri yapılan bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 13:11
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri yapılan bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. Şentop, “Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir ve bağrında yüzyıllardan süzülen rafine bir kültürün izlerini taşır” diye konuştu.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sabah saatlerinde geldiği Diyarbakır’da Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Oya Eronat ve protokol üyelerince karşılandı. Ardından tarihi İçkale’yi gezip, buradaki tarihi yapılarla ilgili bilgi alan Şentop, buradaki bayramlaşma ve temaslarının ardından bir düğün salonunda düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bayramlaştı.


Bayramlaşma öncesi konuşan TBMM Başkanı Şentop, Türk bayrağının altında bu güzel memlekette ezan sesleri arasında bir bayramı daha eda ettiklerini söyledi. Şentop, "Maalesef mutlu günlerimizin arefesinde Türkiye’ye, birliğimize, kardeşliğimize düşman olanlar melanetlerini sergiliyor, ağzımızın tadını bozmaya çalışıyorlar. Dün ve ondan önceki gün de bu tür haince ve insanlık düşmanı yüzünü gösteren terör neticesinde şehitlerimiz oldu. Buradan, Diyarbakır’dan şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Bayram namazını Diyarbakır’da eda etmekten, sizlerle beraber olmaktan TBMM Başkanı olarak memnuniyet duyduğumu belirteyim. Diyarbakır’ın siyasi bilincinin ve hassasiyetinin yüksek oluşu da, zannederim ki bu hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır.Bu yıl Milli Mücadele’nin başlamasının, önümüzdeki yıl da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. İnşallah Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü büyük etkinliklerle kutlayacağız ve inşallah Diyarbakır’da bu etkinliklerin önemli bir parçası olacak. Sizleri de bu etkinlikler hususunda fikirlerinizi beyan etmeye, önerilerinizi bizzat bana iletmeye davet ediyorum. Bu duygularla, Şarkın parlayan yıldızı Diyarbakır’ın, hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tekrar tebrik ediyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Şentop, vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile bayramlaşmaya katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşmanın töreninin ardından TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 13:11
  1. sergi
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