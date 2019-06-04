TBMM Başkanı Şentop Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'a geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Şentop, beraberinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile merkez Sur ilçesindeki 27 sahabenin medfun olduğu tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni ziyaret etti.

Şentop, daha sonra Diyarbakır'da geçmişte kentin yönetim merkezi olarak kullanılan, restorasyon çalışmaları ile adeta açık hava müzesine dönüştürülen İçkale'ye geçti.

Burada bulunan Artuklu döneminden kalan ve çalışmalarla 30 yıl aradan sonra yeniden su akmaya başlayan 130 yıllık "Aslanlı Çeşme" ile ilgili bilgi alan Şentop, çeşmeden su içti.

İçkale'deki Valilik makamında siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaşan Şentop, Vali Güzeloğlu ile görüştü.



