TBMM Başkanı Şentop; “Böyle bir perspektif sadece Türkiye’de var dediler”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljaji ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Sancak Dostları Platformu ve Laleli Esnafı Rumeli Buluşması’nda kanaat önderleriyle bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde sadece Türkiye’nin dünyadaki bütün Müslümanların sorunlarını ele aldığını ve diğer Müslüman ülkelerin söylediği cümleleri dile getiren Şentop, “Böyle bir perspektif sadece Türkiye’de var dediler” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljaji ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Sancak Dostları Platformu ve Laleli Esnafı Rumeli Buluşması’nda kanaat önderleriyle bir araya geldi. Programa aynı zamanda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katıldı. Programda konuşan TBMM Başkanı Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde konuşulanlardan bahsetti. Sadece Türkiye’nin dünyadaki diğer Müslümanların sorunlarını ele aldığını dile getiren Şentop, diğer Müslüman ülkelerin, Türkiye’nin geniş perspektifte olduğunu söylediklerini belirtti. Daha sonrasında Yeni Zelanda’da Cuma namazında hayatını kaybeden Müslümanlara değinen Şentop, Avrupa’da İslam düşmanlığı için zemin hazırlandığını ifade etti. Aynı zamanda Türkiye üzerinde yeniden dövizle alakalı manipülasyondan bahseden Şentop, “Piyasalar pazartesi günü açılacak. Bakalım oradaki tabloyu göreceğiz” dedi. Son olarak Afrika’daki yatırımdan söz eden Şentop, Türkiye’nin Afrika’da en çok istihdam sağlayan ülke olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop’tan sonra konuşan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljaji, Türkiye ile Sırbistan arasında yapılan ikili ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ilişkiyi güçlendirdiğini ifade etti. Öte yandan dünyada siyasette ve istikrarda dalgalanmalar olduğunu dile getiren Ljaji, Trump’ın Amerika’da başkan olduğu sürece böyle şeylerin normal olduğunu esprili bir dille ifade etti. Son olarak konuşan Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Fatih’in yeniden parlayan bir yıldız olacağını dile getirdi. Ardından protokol birbirlerine hediye takdim etti.

“Böyle bir perspektif sadece Türkiye’de var dediler”

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nde sadece Türkiye’nin dünyadaki bütün Müslümanların sorunlarını ele aldığını dile getiren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Fas’ta İslam İşbirliği Teşkilatı, parlamentolar arası birlik toplantısı oldu. Oralar da kiminle karşılaşsanız herkes Türkiye’ye gıpta ile bakıyor. Türkiye denince, Recep Tayyip Erdoğan denince herkesin gözünde bir ışıltı oluyor. Diğer ülkelerin meclis başkanları 7 dakika içerisinde meselelere bakışını anlatıyorlar. Genellikle hepsi kendi ülkesi içinde olup bitenlerden, en fazla komşu ülkelerden bahsediyorlar. Biz konuştuğumuzda ise 22 dakika konuştuk. Dünyadaki bütün Müslümanların sorunlarını, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir meselesini, Uygurlar’ın meselelerini, Myanmar Müslümanları’ndan; Filipinler’de yeni bir referandum yapıldı, Bangsamoro Müslümanları’nın özerkliğiyle ilgili bütün bir dünyada, Müslümanların yaşadığı sorunların hepsini dile getirdik. Hangi ülkeden bahsediyorsak, kendileriyle alakalı kısımda alkışlıyorlar. Çıkınca da hepsinin ifade ettiği şey şu: Böyle bir perspektif sadece Türkiye’de var dediler” dedi.

“Avrupa’da bir İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı yaygınlaşıyor”

Yeni Zelanda’daki saldırıyla alakalı konuşan ve batı ülkelerinde İslam düşmanlığına karşı zemin hazırlandığını dile getiren Şentop, “Bir önceki Cuma Yeni Zelanda’da ırkçı, İslam düşmanı bir terörist Cuma çıkışı bir araya gelen kardeşlerimizi makineli tüfek ile tarafı. Bu bir katliam. Son yılların en büyük katliamlarından birisi. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu münferit bir hadise değil. Dünyada ve özellikle Avrupa’da bir İslam düşmanlığı, İslam karşıtlığı yaygınlaşıyor. Buna uygun bir zemin var. Bu zemin genişletilmeye çalışılıyor. Bu aslında batı ülkelerinin pozisyon alışıyla ilgili. Yeni kurulacak uluslararası düzende alacakları pozisyon, etkin olma gayretleriyle alakalı bir husustur. Bu sadece kendiliğinden gelişen bir zemin değil, batıda İslam düşmanlığı bir politik tavırdır. İlginç olanı şudur, İslam karşıtlığı; Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığıyla, Erdoğan karşıtlığıyla da üst üste binmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“Avrupa piyasalarında dolarla ilgili, Türk lirasının değeriyle ilgili manipülasyon gerçekleşiyor”

Türkiye dışında gerçekleşen dövizle alakalı manipülasyon yapıldığını dile getiren Şentop, “Dün döviz kurunda, dolarda bir yükselme yaşandı. Dikkat ederseniz saat 18.00 sıralarında başladı. Türkiye’deki piyasalar kapandıktan sonra başladı. Bu hareketlilik Türkiye içinde bir hareketlilik değil. Türkiye dışında başka piyasalarda, özellikle Avrupa piyasalarında dolarla ilgili, Türk lirasının değeriyle ilgili manipülasyon gerçekleşiyor. Piyasalar pazartesi günü açılacak. Bakalım oradaki tabloyu göreceğiz. Bu konuda Ağustos ayında ilk söylendiğinde, bu da mı komplo gibi şeyler söylenmişti. Türkiye bir finansal saldırı altında denmişti. Bu da bir komplo teorisidir diye buna karşı çıkanlar oldu” şeklinde konuştu.

“Afrika’da yapmış olduğumuz yatırımlarda en çok istihdam sağlayan ülke Türkiye’dir”

Afrika’ya en çok istihdam sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Şentop, “Afrika bugün dünyanın gelişen; 2100 yılına dair yapılan projeksiyonlarda dünya nüfusu içerisinde en yüksek orana sahip nüfusu barındıracak. Yüzde 40’ın üzerinde 2100 yılına doğru nüfusla ilgili projeksiyonlar var. Türkiye’nin Afrika ile olan ilişkisinde 2002’den bu yana çok önemli gelişmeler var. 2002’de Almanya ile Türkiye’yi mukayese ettiğimizde Almanya’nın Afrika’daki iş hacmi 30 ise Türkiye’nin 1’di, 30 katıydı. Bugün ise 4 katına düştü. Bütün bu gelişmeyi nasıl sağladık? 12 olan büyükelçilik sayımızı 42’ye çıkardık. Afrika’daki aşağı yukarı bütün ülkelerde bizim temsilciliğimiz var. Afrika ile niye ilgileniyoruz derseniz; geçtiğimiz yıl en çok büyüyen 10 ekonomiden 6 tanesi Afrika’da. Afrika sadece nüfus olarak değil, ekonomik gelişme bakımından da stratejik bir bölgedir. Afrika’da yapmış olduğumuz yatırımlarda en çok istihdam sağlayan ülke Türkiye’dir. Afrika’nın zenginliklerinden yararlanmak için gidiyoruz ama oradaki insanları da o zenginliklerden yararlanacak hale getiriyoruz. İstihdam sağlayarak bunu yapmış oluyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin yaptığı siyaset, istikrara ve işbirliği gelişmesine çok büyük katkısı olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu ikili ziyaretlerde Sırbistan ile Türkiye’nin ilişkilerinin güçlendiğini ifade eden Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljaji, “Eğer siz başarılı olursanız, Türkiye’de daha başarılı ve güçlü olacaktır. Siz başarılıysanız, Türkiye ile Balkanlar arasındaki ilişki daha da samimi olacaktır. Bu da bölgedeki barış ve istikrar demektir. Maalesef yaşadığımız ülkeler, bölgeler ve hatta dünyada dalgalanan bir siyaset var. İstikrarda dalgalanmalar mevcut. Eğer Amerika’da Trump başkan ise o zaman her şey mümkündür. Bu sebepten dolayı Türkiye’nin rolü ve önemi; sadece bölgede değil, dünyada da önemini arz ediyorum. Türkiye’nin yaptığı siyaset, istikrara ve işbirliği gelişmesine çok büyük katkısı olacak. Bu bağlamda Türk yatırımcıları bölgemizde önem arz ediyorlar. Biz geçen yıl Doğu Avrupa ülkelerinin yüzde 50’sini yatırımcı olarak ülkemize çekmeyi başardık. Ülkemizde Türk menşeili 590 şirket var. Bu sonucu siyaset bağlamında da harika bir ilişki, harika bir seviyede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili ziyaretlerine istinaden bu sonucu da artık elde ettik” dedi.

“İnşallah tekrar buranın yıldızını parlatarak götüreceğiz”

Fatih’in yıldızını tekrar parlatacaklarını dile getiren AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatihimiz kültürün, sanatın, bilimsel gelişmelerin, ticaretin, turizmin en önemli merkezidir. Milletimiz teveccüh gösterirse inşallah tekrar buranın yıldızını parlatarak götüreceğiz” şeklinde konuştu.