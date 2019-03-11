TBMM Başkanı Şentop, Batı Trakyalı Türkleri kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyetini kabul etti. Şentop, Meclis Tören Salonunda bir araya geldiği heyet onuruna yemek verdi. Yemeğin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.



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