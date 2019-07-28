TBMM Başkanı Şentop: “28 Şubat’ta imam hatip liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman önü açılan kurumlar FETÖ’nün eğitim kurumları olmuştur”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen "Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Buluşma Günü" programına katıldı. Şentop burada yaptığı açıklamasında, "28 Şubat’ta imam hatip liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman önü açılan kurumlar FETÖ’nün eğitim kurumları olmuştur” dedi.

Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen "Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunlar Buluşma Günü" programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Şentop programda yaptığı konuşmada, "İmam hatip liselerinin tarihi Türkiye’de demokrasinin, seçimlerin hak ve hürriyetlerin tarihi ile eş zamanlıdır. Eş bir gelişme içerisindedir. İmam hatip liselerinin tarihini okursanız Türkiye’nin siyasi tarihi de izlemiş olursunuz. Türkiye’de çok partili hayata geçilme kararı alındıktan sonra 1945’ten itibaren ilk imam hatip lisesinin açılmasına müsaade ediliyor. 1950’den itibaren de çok partili hayat ve serbest seçimler gerçekleşmeye başladıktan sonra da imam hatip liselerinin yavaş yavaş gelişmeye başladığını görüyoruz. 27 Mayıs 1960’ta bir askeri darbe olduğunda darbenin ilk çarptığı yerlerden birisi de imam hatip liseleriydi. İmam hatip liseleri ile ilgili hem sayı bakımından hem öğrenci sayısı bakımındanhem müfredat bakımından, mezunlarının sahip olduğu hak ve imkanlar bakımından kısıtlamalara gidiliyor.28 Şubat’ta ilk darbe imam hatip liselerine yapıldı. Hatta darbenin 28 Şubat müdahalesinin üç sebebinden birisi imam hatip liselerinin sayısıydı. Sonra Türkiye yine çok partili hayat,demokrasi, sivil siyaset etkili olmaya başlayınca imam hatip liselerinin sayısında öğrenici sayısında bir rahatlama meydana gelmeye başladı. Bu ülkenin yerli, milli, değerlerine bağlı tarihi değerlerine bağlı milletin değerlerine bağlı insanların tespit ettiği, içinde yaşadığı, müşahede ettiği bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır imam hatip liseleri. Kapandığı tarihlerden itibaren çok pratik dini ihtiyaçların karşılanması bakımından bile büyük sıkıntıların eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Bazı yerlerde cenazeleri kaldıracak, defin işlemlerini yapacak dini bilgi sahibi insanların bulunmasında zorluk yaşandığını biliyoruz. İmam hatip liseleri Türkiye’de toplumun yaşadığı bir ihtiyacın sonucun olarak ortaya çıkmıştır. O ihtiyaç okulların açılmasını mecbur hale getirmiştir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop Türkiye’de temel meselenin milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleşmesi olduğunu da ifade ederek, “Millet devlet bütünleşmesi sağlandığı taktirde büyük hamleleri gerçekleştirebilmişiz. Aynı şeyi çok yakın zamanda 15 Temmuz’da yaşadık. Dünya tarihinde ilk defa bir halk hareketi devlete ve siyasi iktidara karşı olmamış, tam aksine devleti ve siyasi iktidarı korumak üzere, anayasal düzeni korumak üzere sokaklara çıkmıştır. Dünya tarihinde ilktir bu. Başka örneği yok bunun. Halk hareketleri hep iktidara karşı, devlete karşı hükümete karşı yapılmıştır. Tek istisna 15 Temmuz’dur. Çünkü millete devlete benim devletim diye, anayasal düzene benim anayasal düzenin diye sahip çıkmıştır. Bu imam hatip liselerinin ortaya çıkışındaki temel fikrin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

İmam hatip liseleri başlangıcı itibariyle dini öğretecek kişi ihtiyacından ortaya çıkmış olmakla beraber, milletin değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için millet tarafından bulunan bir formül olduğunun altını çizen Şentop, “Bu gelişmeler Türkiye’de millet devlet bütünleşmesini sağlayan bir neticeye ulaşmıştır. Bu milletin inisiyatif almasına, millet devlet bütünleşmesine karşı çıkan unsurların da hedefin de çok ilginçtir ki imam hatip liseleri olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren ihanet şebekesi FETÖ’nün seksenlerden itibaren karşı çıktığı eğitim kurumların birincisi imam hatip liseleriydi. 28 Şubat’ta imam hatip liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman önü açılan kurumlar FETÖ’nün eğitim kurumları olmuştur" diyerek konuşmasını noktaladı.