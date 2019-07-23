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TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan Büyükşehir’e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof.

23 Temmuz 2019 Salı 18:33
TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop’tan Büyükşehir’e ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u makamında ağırladı. Başkan Sekmen, konuğunu; “Milli iradenin sembolü olan ve Cumhuriyet’i kuran şehre hoş geldiniz!” diyerek karşıladı. Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Erzurum’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti. Bürokratlar ve daire başkanlarının da hazır bulunduğu görüşmede Şentop, Erzurum’un tarihsel süreç içerisinde üstlendiği misyona vurgu yaptı. Erzurum’un Anadolu’nun en sağlam kalelerinden birisi olduğunu ifade eden TBMM Başkanı, “İşte bu sağlam kalede bundan tam 100 yıl önce toplanan Erzurum Kongresi, Cumhuriyet’e giden yolu açmıştır” ifadesini kullandı.


“ERZURUM’A HİZMET ETMEK ÖVÜNÇTÜR”


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Cumhuriyet’i kuran şehre hoş geldiniz!” diyerek karşıladığı TBMM Başkanı Şentop’a, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Erzurum’un, milli iradenin sembol şehri olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasına Erzurum Kongresi’nin taşıdığı anlam ve önemi anlatarak devam eden Başkan Sekmen, “Ne mutlu bizlere ki; necip milletimizin kaderinin tayin edildiği bu kentte belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu bizim için övünçtür ve kıvançların en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.


BAŞKAN SEKMEN, BÜYÜKŞEHİR’İN YATIRIMLARINI ANLATTI


TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve projelerinden de bahseden Başkan Sekmen, “Bundan 100 yıl önce milli kurtuluşu başlatan Erzurum’da, bu kez de ekonomik kurtuluş için ilan ettiğimiz bir seferberlik hali var. Belediyemizin tüm imkânlarıyla Erzurum’a tarım, hayvancılık, turizm, spor, eğitim, sağlık, kültür, sanat ve daha birçok alanda sıçrama yaptıracak projeler hayata geçiriyor, yatırımlar yapıyoruz. Kararlıyız; Erzurum’u Türkiye’nin vitrinine taşıyacak ve bu kenti bir dünya markası haline getireceğiz” diye konuştu.


“ERZURUM ŞANSLI BİR DÖNEM YAŞIYOR”


Başkan Sekmen’i adeta can kulağıyla dinleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyükşehir Belediyesi’nin proje ve yatırımlarıyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; Erzurum’un şanslı bir dönemden geçtiğinin altını çizdi. Şentop, Başkan Sekmen’le aralarındaki hukukun uzun yıllar öncesine dayandığını anımsatarak, şunları söyledi: “Mehmet Sekmen Başkanımızı uzun yıllar öncesinden beri tanırım. Kendisi tam donanımlı bir hizmet ve aksiyon adamıdır. Çalışkandır, üretkendir, üstelik yorulmak nedir de bilmez. Erzurum bu yüzden çok şanslı; ben Mehmet Sekmen Başkanımızın Erzurum’a yepyeni bir vizyon kazandıracağından eminim. Kaldı ki, 5 yılda yapılan hizmetler, kendisinin gayretini ve özverisini gözler önüne zaten seriyor. Ben de Erzurum’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kendisini yürekten kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:33
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