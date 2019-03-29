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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop halı saha maçı yaptı

TBMM Başkanı seçilmesinin ardından yurt içi ve yurt dışı programlarına katılan Prof.

29 Mart 2019 Cuma 02:12
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop halı saha maçı yaptı

TBMM Başkanı seçilmesinin ardından yurt içi ve yurt dışı programlarına katılan Prof. Dr. Mustafa Şentop yoğun çalışma temposundan bir nebze olsun uzaklaşma adına halı saha maçında forma giydi.


Yurt dışı programlarından arta kalan zamanlarda bölge programlarının büyük çoğunluğunu memleketi Tekirdağ’a ayıran TBMM Başkanı yine memleketi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde il bürokratları ile Çorlu Gazeteciler Derneği üyesi gazetecilerin karşı karşıya geldiği futbol maçında ter döktü.


Karşılaşmada Çorlu Gazeteciler Derneği üyesi gazeteciler, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, geçmiş dönem Tekirdağ milletvekili Metin Akgün, Namık Kemal Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru, Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Cengiz Kalkan, Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı’dan oluşan takımla karşılaştı.


TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un adeta yıldızlaştığı ve 4 gol kaydettiği karşılaşmayı bürokratlardan oluşan takım 11 - 5 gibi farklı bir skorla kazandı.


Maçın ardından kısa bir açıklama yapan ve Tekirdağ ve bölge gezilerimizde bizleri yalnız bırakmayan basın mensupları ile bu kez rakip olduk diyen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Çorlu’daki maçta milletvekili ve bürokratlardan oluşan takımımızla Çorlu Gazeteciler Derneği üyelerine karşı oynadık. Bu keyifli karşılaşma için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 02:12
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