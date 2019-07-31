TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurda döndü

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Moğolistan'tan yurda döndü. Şentop'u taşıyan özel uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Şentop ile TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve milletvekilleri de İstanbul'a geldi.



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