TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı) Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrı derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır. İslam'a karşı saldırılara

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