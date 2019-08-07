TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye artık soğuk savaş gettolarından birine mahkum, iç çelişkilerine hapsolmuş bir ülke değildir ve olmayacaktır. Hem bölgesel hem de küresel anlamda gücümüzün farkındayız ve bu gücü diplomatik zeminde ortaya koymak bakımı

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