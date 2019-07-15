TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini,

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