TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı. Başkan Şentop, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı. Başkan Şentop, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

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