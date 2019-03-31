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TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Mustafa Şentop, oyunu ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda kullandı

31 Mart 2019 Pazar 13:01
TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.

Şentop, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Sabriye, oğlu Mehmet Selahaddin ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte oyunu kullanacağı Sabri Artam Vakfı İlkokuluna geldi.

3174 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve çocuklarının ardından "Hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı.

Oy kullanma işleminden sonra açıklama yapan Şentop, şunları kaydetti:

"Türkiye aşağı yukarı 5 yıl içerisinde, 30 Mart 2014'ten bu seçim de dahil olmak üzere bayağı yoğun bir seçim dönemi yaşadı. Tabii bu seçimden sonra 4 yıldan fazla bir zaman Türkiye'nin önünde blok halinde bir dönem var. İnşallah hayırlı çalışmalar ve hizmetler yapılacak, iyi değerlendirilecek bir dönem olacağına inanıyorum. Seçimlerin büyük bir huzur, sükunet ve olgunluk içerisinde geçtiğini görüyoruz. Tabii fikir beyan etmek için fazla veri yok elimde ama yoğun bir katılım oldu, oluyor gibi, öyle tahmin ediyorum, bekliyorum. Hayırlı olsun şehrimiz için, Türkiye için."

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Şentop, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:01
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