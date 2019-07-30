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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

Şentop Orhun Abideleri'ni ziyaret etti- Mustafa Şentop: - "Orhun kitabeleri, birlik ve beraberlik konusuna dikkat çekiyor. Bütün milletler temel meselelerde birlik ve beraberliklerini koruyabildikleri takdirde başarılı olmuşlar"- Meclis Başkanı Şentop ata bindi, ok attı

30 Temmuz 2019 Salı 14:43
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

HARHORİN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Orhun Abideleri'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret için Moğolistan’da bulunan Şentop, Ötüken bölgesine geçti.

İlk olarak Karakurum Müzesi'ni ziyaret eden Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, daha sonra Erdene Zuu Manastırı'nı gezdi. Şentop, burada yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler daha sonra Orhun Abideleri'nin bulunduğu bölgeye geldi.

Burada kitabeleri ve diğer arkeolojik kalıntıları inceleyen Şentop, yetkililerden bilgi aldı.

Burada AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şentop, Moğolistan Meclis Başkanı'nın daveti üzerine bu ülkede bulunduklarını anımsatarak, Türkiye-Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılı olduğunu anımsattı.

"Diplomatik ilişkilerin geçmişi 50 yıl olsa da milletlerimiz arasındaki birlik beraberlik belki binlerce yıl öncesine kadar gidiyor." diyen Şentop, Orhun Abideleri'nin bunun en önemli belgesi olduğunu söyledi.

Türk tarihinin başlangıcındaki birçok olayın bu coğrafyada gerçekleştiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Burası Ötüken, burası Ergenekon. Orhun kitabeleri ise tabiri caizse Türklerin bırakmış olduğu ilk yazılı belgeler. Göktürklerin kendi geliştirdikleri bir alfabeyle yazılmış. Kısa olarak o dönemin siyasi olayları, devlet hayatıyla ilgili bilgiler veriyor, bazı dersler veriyor. Bunlardan en önemlisi Çinliler ile ilgili söyledikleri. Sahtekarlık, hilekarlık yaparak Göktürkleri birbirlerine düşürdükleri, Göktürklerin arasında kardeş kavgası çıkardıkları, böylece devletin çözülme, dağılma süreçlerine girdiğini söylüyor. Orhun kitabeleri birlik ve beraberlik konusuna dikkat çekiyor. Demek tarih boyunca çok fazla şey değişmemiş. Bütün milletler temel meselelerde birlik ve beraberliklerini koruyabildikleri takdirde başarılı olmuşlar. Birlik ve beraberlik bozulduğu zaman, kendi içlerinde birbirlerine düştüğü zaman devletler de milletler de zaman içinde yıkılmışlar, bazen tarih sahnesinden de silinmişler. Bunları bu coğrafyada görmenin ayrı bir önemi var."

TİKA'yı burada yaptığı çalışmalardan dolayı kutlayan Şentop, kazı çalışmalarının sadece kitabelerden ibaret olmadığını, daha yapılması gereken çok iş bulunduğunu ifade etti.

Kalıcı bir müze binasının da inşa edileceğini dile getiren Şentop, "Kazı çalışmaları TİKA'nın desteğiyle burada sürdürülüyor. Türk tarihli en önemli alanlardan birisi. Bütün tarihi belgelerin ortaya çıkarılması çok önemli." diye konuştu.

Mustafa Şentop ve beraberindekiler daha sonra geleneksel Moğol çadırında yemek yedi. Heyetteki milletvekilleri, anıtların bulunduğu bölgeden hatıra olarak toprak aldı.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, daha sonra bir çoban ailesine ziyarette bulunarak Moğol yaşam tarzını gördü.

Şentop ve beraberindekilere Moğol çadırında kımız ile çeşitli yiyecekler ikram edildi. Burada ata binen Şentop, ok attı, bozkırda yürüdü. Şentop'a, bindiği at hediye edildi.

Şentop ve beraberindekiler daha sonra Orhun Irmağı'nın kenarına gitti.

Mustafa Şentop'a, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da eşlik ediyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:43
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