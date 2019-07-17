TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilece TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye’nin millî çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır."

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