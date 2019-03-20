TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik"

Tekirdağ Adalet Sarayının açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vesayeti tasfiye ettiklerini söyleyerek, "Yargı vesayetin bir unsuru haline geldiği zaman bunun içerisindeki aktörlerin kimler olduğunun bir önemi yok" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’da Adalet Sarayının açılışına katıldı. Açılışta konuşan Şentop, "Kaliteli, iyi yetişmiş, adaletten başka bir ideolojisi bir hedefi olmayan hakimlerin ve savcıların yürüteceği bir faaliyet haline geldiği zaman yargı o zaman adaletin olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda Türkiye önemli mesafeler aldı. Özellikle darbeler sonrası, bilhassa 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye’de yargının bütünüyle ideolojik fonksiyon üstlendiğini, bilhassa yüksek mahkemelerin biliyoruz. 12 Eylül 1980 darbesine kadar Türkiye’de 27 Mayıs bayram olarak kutlanıyordu. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi 27 Mayıs 1960 da darbe yapılan gün resmi bayram olarak kutlanıyordu. 29 Ekim Cumhurbaşkanlığında, 23 Nisan Mecliste kutlanıyor, 27 Mayıs darbesinin kutlama mekanı Anayasa Mahkemesi çok ilginçtir. Anayasa Mahkemesi Başkanı 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü tebriklerini kabul ediyordu. 27 Mayıs darbesiyle yüksek mahkemelere ideolojik bir fonksiyon yüklendi. Darbe ideolojisinin korunması fonksiyonu yüklendi. Bu mahkemelerde büyük ölçüde bunu yerine getirdiler" diye konuştu.

"Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik"

Şentop konuşmasının devamında, "Yargıyı bir aparat haline getirirseniz, siyasi bir sonuç almanın aracı haline getirirseniz başkaları da bunu bu şekilde görmeye, düşünmeye başlar. Yargının siyasi bir sonuç almaya yönelik mekanizma olarak görülmesi yargıdaki aktör değişikliğiyle 80’lerin sonunda, 90’larda sağlandı ve Fettulahçı terör örgütü bir gurubu yargıyı farklı bir amaç için kullanma yönünde iştahını kabarttı ve ona dahil adımlar atıldı. Türkiye birincisini aşmıştı, tasfiye etmişti, ikincisini de aştı. Bizim bu anlamdaki mücadelemiz gerçekte vesayetin kendisini tasfiye mücadelesiydi. Yargı vesayetin bir unsuru haline geldiği zaman bunun içerisindeki aktörlerin kimler olduğunun bir önemi yok. Bazen bir amaç için bazen başka bir amaç için ama her halükarda vesayetin bir unsuru olarak yargının kullanılması söz konusuydu. Daha önce başka ideolojiler sonra FETÖ’cülerin amaçları ama ikisinde de Türkiye çok önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik. Hakim ve savcıların atanmalarında, mesleğe kabullerinde Hakimler Savcılar Kurulunu değiştirdik. Bunu önce 12 Eylül 2010 referandumuyla, daha sonra da 16 Nisan referandumla gerçekleştirdik. 16 Nisan öncesi Hakimler Savcılar Kurulu yüksek yargının içerisinde seçilen üyelerle faaliyet gösteriyordu" dedi.

Konuşmaların ardından Adalet Sarayının açılışı yapıldı. Açılışın ardından Adalet Saray’ın içerisinde incelemeler yapıldı.

Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş,HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Tekirdağ Valizi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.