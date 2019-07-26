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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum." dedi.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim ihtimaline ilişkin bir soru üzerine, "Siyaseten de hukuken de seçim kararı ihtimalini sıfır görüyorum." dedi.
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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:03
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