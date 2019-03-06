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TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da İlham Aliyev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'da İlham Aliyev tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Şentop'u TBMM başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, ilk ziyaretini Azerbaycan'a yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Seçimlerden sonra yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gelenek haline geldiğini hatırlatan Aliyev, bunun iki ülke kardeşliğinin açık örneği olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu ve başarıyla geliştiğini belirten Aliyev, iki ülkenin TANAP, STAR Rafinerisi gibi önemli projelere imza attığını anımsattı.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin tüm konularda birbirini desteklediğinin altını çizdi.

TBMM Başkanı Şentop ise seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a yapmaktan onur duyduğunu belirterek, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın iki ülkenin bulunmadığına dikkat çeken Şentop, Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklediklerini vurguladı.

 

Şentop, temasları kapsamında Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarına ziyarette bulunan Şentop, Aliyev'in kabrine çelenk koydu, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Şentop, Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı.

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçen Şentop, anıta çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Temsili şehit mezarlarına karanfil bırakan Şentop, anıt defterine duygularını yazdı.

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:24
  1. Azerbycan
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  3. Mustafa Şentop

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