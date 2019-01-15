TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kabulleri

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Ruanda, KKTC, Portekiz, Kazakistan ve Küba'nın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım, Meclisteki makamında sırasıyla Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'i ayrı ayrı kabul etti.

Kabuller, basına kapalı gerçekleşti.