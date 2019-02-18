TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyor

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