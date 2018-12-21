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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 13.45'te bir araya gelecek.
21 Aralık 2018 Cuma 09:59
Günün Özeti
Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:59
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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