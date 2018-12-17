TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Yıldırım, buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Yıldırım, burada şehitlik özel defterini imzaladı ve şehitlikteki mezarların başında dua etti.