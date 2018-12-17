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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da

Yıldırım, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:17
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'da

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret etti.

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nde incelemelerde bulundu ve dua etti.

Yıldırım'a, Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Budapeşte Koordinatörü Suna Çolakoğlu da eşlik etti.

- Gül Baba

Gül Baba'nın, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat ettiği belirtiliyor.

Tarihi kayıtlara göre Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen ''Budin’in manevi bekçisi'' Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte’de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:17
  1. Gül Baba Türbesi
  2. Macaristan
  3. TBMM Başkanı Binali Yaldırım

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