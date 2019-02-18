0553 313 94 23

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 23:01
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 23:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa etti
    1. TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden..
    2. Binali Yıldırım, istifa dilekçesini..
    3. Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 5..
    4. "Sudan'a dışarıdan bir çözüm..
    5. TBMM Başkanı Binali Yıldırım..
    6. CHP’den MYK sonrası açıklama
    7. Girmen: "Ucuz sebze meyve için üretici..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa..
    9. ABD'li komutan Türkiye'nin aradığı..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım "veda..
    11. Reina saldırısı davasında 19 sanığa..
    12. TBMM Başkanı Yıldırım’dan veda
    13. Bülent Korkmaz’dan maçın hakemine tepki
    14. Yekta Kurtuluş: VAR'a gidilmeyecekse..
    15. Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te..
    16. Lider Denizli'ye Eskişehir çelmesi
    17. Trump'ın sözleri Avrupa'yı karıştı
    18. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu
    19. Fedor Kudryashov, tam bin 12 gün sonra..
    20. Beyaz Saray önünde Çin'in Sincan..
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"