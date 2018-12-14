TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, iş adamı Mehmet Akif Şişmanoğlu'nun annesi merhum Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Binali Yıldırım, İstanbul'daki programları kapsamında, İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi'ne, ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'na katıldı.

Cuma namazını Ortaköy Camisi'nde kılan Yıldırım, aynı camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında saf tuttu. Yıldırım, merhum Nermin Şişmanoğlu'nun oğlu iş adamı Mehmet Akif Şişmanoğlu'na ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

Ortaköy sahilinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, daha sonra bir kafede çay içti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.