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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim bir teklifim var; bütün seçime girecekler bulundukları görevleri bıraksınlar. Meclis bu düzenlemeyi yapsın, o zaman bu tartışmalar da sona ersin. Buyursun herkes istifa etsin, biz de edelim."
10 Ocak 2019 Perşembe 12:19
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:19
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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