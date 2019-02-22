0553 313 94 23

TBMM Başkan adayı Şentop'un MHP Grubu'nu ziyareti

TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop: - "Bu ziyaret hem nezaket hem de destek talebi mahiyetinde"- MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "49 milletvekiliyle Sayın Mustafa Şentop'a TBMM Başkanlığı seçimi için oyumuzu vereceğiz"

22 Şubat 2019 Cuma 17:01
TBMM Başkan adayı Şentop'un MHP Grubu'nu ziyareti

TBMM (AA) - TBMM Başkanvekili ve Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop, MHP TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Şentop'u, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül karşıladı.

Yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti'nin göstereceği adaya destek konusundaki sözlerini anımsattı.

MHP Grup başkanvekillerinin de bu minval üzerine görüşlerini ifade ettiklerini aktaran Şentop, "Biz MHP ile beraber Cumhur İttifakı'nı yürütürken, o zaman bunun sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir çalışma olmadığını, en azından yeni sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşeceği süre içerisinde bu ittifakın devam edeceğini kaydetmiştik. O kararlılığımız devam ediyor. Yerel seçimlerde de devam ediyor ama ülkenin temel meselelerinde de bu birlikteliği sürdürüyoruz." dedi.

Şentop, ziyaretin hem nezaket hem de destek talebi mahiyetinde olduğunu kaydetti.

Erkan Akçay da Şentop'un adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şentop'un bütün müktesebatıyla ve yaptığı çalışmalarla TBMM Başkanlığını en iyi sekilde temsil edeceğine ve çok başarılı görevleri ifa edeceğine MHP Grubu olarak yürekten inandıklarını vurgulayan Akçay, "Daha evvel genel başkanımız Devlet Bahçeli'nin açık ve net bir şekilde ifade ettiği üzere AK Parti Grubu'nun göstereceği adayı destekleyeceğimizi söylemiştik. Pazar günü başta Genel Başkanımız olmak üzere, MHP Grubu'na mensup 49 milletvekiliyle oylamalarda yerimizi alacağız ve Sayın Mustafa Şentop'a TBMM Başkanlığı seçimi için oyumuzu vereceğiz. İnşallah şimdiden hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi sürecinin yaşandığı bu günlerde, Şentop'un adaylığının ayrı bir anlam ifade ettiğini bildirdi.

Şentop'a, ziyareti sırasında AK Parti'nin tüm grup başkanvekilleri de eşlik etti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:01
  1. Erkan Akçay
  2. Mustafa Şentop
  3. TBMM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu birlikte yönetiyoruz”
    1. Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’yu..
    2. Hava, kara ve deniz... İstanbul'da dev..
    3. Okullarda keşfedilen 2 öğrenci..
    4. Mermer ihtisas OSB’nin kamulaştırma..
    5. AK Parti’nin TBMM Başkan Adayı Şentop..
    6. Filenin şampiyonları yemekte buluştu
    7. Başkan Erdoğan Muğla'da konuşuyor
    8. Ünverdi, Gaziantep’in üretim gücünü..
    9. AGC’den Mısır’daki idam açıklaması
    10. İnsan Hakları İzleme Örgütünden..
    11. Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi..
    12. Multinet Up tüm seyahat işlemlerini..
    13. Kartepe’de 57 park hizmete açıldı
    14. "Birbirimizi çok iyi anlıyoruz ve..
    15. TBMM Başkan adayı Şentop'un MHP..
    16. ESOB’tan moral ziyareti
    17. Bingöl’de 220 kişi istihdam edilecek
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını..
    19. Van Büyükşehir Belediyesinden..
    20. Belediye Başkanı Babaş, seçim startını..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...