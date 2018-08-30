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TBMM Bakanı Yıldırım'dan S-400 açıklaması: Amerika verseydi...

Azerbaycan bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, S-400 füzeleriyle ilgili olarak, "Biz bir NATO ülkesiyiz. İsterdik ki, biz bu ihtiyaçlarımızı NATO üyesi diğer ülkelerden alabilelim. Alamadık, alamayınca Türkiye’ni savunmasız mı bırakacağız. Biz de tedbirimizi aldık. Alacağımız S-400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değildir. Bizim kendi savunma ihtiyacımızı karşılamak içindir. Amerika verseydi, NATO’daki diğer Avrupa ülkeleri verseydi bir böyle bir yola gitmezdik. ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 00:13
TBMM Bakanı Yıldırım'dan S-400 açıklaması: Amerika verseydi...

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan temasları kapmasında Azerbaycan'da yayın yapan İctimai TV'ye (İTV) açıklamalarda bulundu. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tek kelime ile mükemmel olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bizim üzüntülerimiz de bir, sevinçlerimiz de bir, geleceğimiz de bir. Ülkelerimizin, halklarımızın refahı için, huzuru için her iki devletim hükümetleri, meclisleri çok yakın çalışma içindeler. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da ileri taşıyacağız. Çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Enerji projeleri, demiryolu projeleri, petro-kimya, rafineri projeleri. Bunlar sadece Azerbaycan için değil, Türkiye için değil bölge için çok önemli faaliyetler” dedi.

'AMERİKA VERSEYDİ BÖYLE BİR YOLA GİTMEZDİK'

Bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirten Yıldırım, “Suriye’de, Irak’ta yaşananlar ve Amerika’nın Rusya’ya, İran’a uyguladığı bazı ambargolar, Türkiye’ye yönelik olumsuz tutum ve davranışları. Bizim bölge ülkeleri olarak daha yakın bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak mecburiyetinde, milletinin güvenliğini sağlamak mecburiyetinde. Bunun için etkin savunma sistemine ihtiyaç var. Biz bir NATO ülkesiyiz. İsterdik ki, biz bu ihtiyaçlarımızı NATO üyesi diğer ülkelerden alabilelim. Alamadık, alamayınca Türkiye’ni savunmasız mı bırakacağız. Biz de tedbirimizi aldık. Alacağımız S-400 füzeleri hiçbir zaman NATO ülkesine tehdit değildir. Bizim kendi savunma ihtiyacımızı karşılamak içindir. Amerika verseydi, NATO’daki diğer Avrupa ülkeleri verseydi bir böyle bir yola gitmezdik. Bu tercihten ziyade mecburiyet olarak gerçekleşti. Bunu ihtiyaç halinde caydırıcı amaçla kullanacağız. Özellikle Güney sınırımızdan gelen roketler, füzeler onları karşılamak, durdurmak için kullanacağız. Türkiye’nin bunun dışında başka bir niyeti olamaz. Yunanistan geçmişte bunu aldı. Yunanistan’da bir NATO ülkesi. Ona bir şey söylenmiyor. Türkiye alınca, niye aldın diye soru soruluyor. Türkiye egemen bir devlet, kararı kendi verir. Verdiği kararın da arkasında durur” diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 00:13
  1. Binali Yıldırım
  2. S-400 füzeleri
  3. Rusya
  4. ABD

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