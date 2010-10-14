TBMM, AYM’ye ikinci üyeyi de seçti

Celal Mümtaz Akıncı, Ali Dilber ile Sait Sever’in katıldığı oylamada, ilk turda seçilen olmadı. İkinci turda ise Mümtaz Akıncı, 290 oyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. İkinci turda Ali Dilber 5, Sait Sever ise 29 oy aldı. 3 oy geçersiz çıkarken, 58 oy da boş çıktı. Genel Kurul’da milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği’nde yapılan seçimlerde en çok oy alan Celal Mümtaz Akıncı, Ali Dilber ile Sait Sever için oy kullandı. Kupalara, tercih edilen adayın adı yazılı oy pusulası atılarak yapılacak gizli oylamanın ilk turunda üye tamsayısının (550) üçte ikisi (367), ikinci oylamada ise salt çoğunluk (276) arandı. Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’ye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Sayıştay Genel Kurulu’nca gösterilen üç adaydan Hicabi Dursun, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmişti.

AKINCI’NIN ÖZGEÇMİŞİ

Celal Mümtaz Akıncı, 31 Ocak 1957 tarihinde Afyonkarahisar’da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Akıncı, 1984 yılında Afyonkarahisar’da avukatlığa başladı. 2001 yılında Afyonkarahisar Barosu Başkanlığına seçilen Akıncı, bu görevini sürdürüyordu. Akıncı, evli ve dört çocuk babası.