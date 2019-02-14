TBMM 29. Başkanını seçecek

TBMM (AA) - SİNAN USLU/YILDIZ AKTAŞ - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, 18 Şubat itibariyle görevinden istifa edeceğini açıklaması üzerine Meclis takvimi yeniden şekillendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın görevinden istifasının ardından Meclis, 29. TBMM Başkanı'nı seçmek için hazırlıklarına başlayacak.

Buna göre, görevinden 18 Şubat Pazartesi günü istifa edeceğini açıklayan Binali Yıldırım, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunacak. Dilekçe, 19 Şubat Salı günü, TBMM Genel Kurulunda okunacak.

Daha sonra, Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıylaTBMM Geçici Başkanı olacak.

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü yeni TBMM Başkanı seçilecek.

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

- En uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan isim

Siyasete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında yer alarak adım atan Binali Yıldırım, 11 yılı aşan süreyle en uzun süre Ulaştırma Bakanlığı yapan isim olarak Cumhuriyet tarihine geçti.

Bakanlığı sırasında Türkiye'nin prestij projelerine imza atan ve "mega projelerin mimarı" unvanını kazanan Yıldırım, "icracı bakan" ve "yolların mimarı" olarak da tanındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti'nin kuruluş aşamasında görev alan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı oldu. Erdoğan'ın, kurduğu AK Parti hükümetlerinde vazgeçmediği isimlerin başında gelen Yıldırım, vekillik yaptığı 3 dönem boyunca Ulaştırma Bakanlığı koltuğunu korudu.

Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, daha sonra bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel danışmanı olarak görev yaptı.

Binali Yıldırım, AK Parti'nin "3 dönem kuralı" nedeniyle 7 Haziran 2015 genel seçiminde aday olmadı. Yıldırım, 1 Kasım seçimlerinin ardından AK Parti İzmir Milletvekili olarak Meclise girdi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevine getirildi.

- AK Parti'nin üçüncü genel başkanı

AK Parti'nin 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilen Binali Yıldırım, partinin 3. genel başkanı olarak 1 yıl görev yaptı. Yıldırım, görevini, 21 Mayıs 2017'de AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde yeniden parti genel başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 22 Mayıs 2016'da 65. Cumhuriyet Hükümeti'ni kurmakla görevlendirilen Binali Yıldırım, 65. Hükümet'i kurarak ilk kez Bakanlar Kurulunda Başbakanlık görevini üstlendi.

- Darbe girişimine karşı "dik durdu"



Başbakanlığı döneminde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Yıldırım, ilk andan itibaren darbe girişimine karşı demokrasi ve millet iradesinin hakim kılınması için mücadele etti.



Vatandaşları rahatlatan ilk açıklamalardan biri, darbecilerin hedefindeki Başbakan Yıldırım'dan geldi. "Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecektir." diyen Yıldırım, darbe girişimine en şiddetli şekilde karşı koydu.



Darbe girişimine ilişkin "Halkın gücü tankın gücünü yenmiştir." yorumu akıllarda yer eden Yıldırım'ın, 15 Temmuz gecesi "vur" emrini yerine getirmeyip yazılı emir isteyen Eskişehir Hava Üssü'ndeki komutana, "Vur kardeşim, sesimi kaydet, vur." dediği ortaya çıktı.



Terör örgütleriyle "savunma değil, taarruz esaslı" etkin mücadeleyi benimseyen Yıldırım'ın Başbakanlığı sırasında, anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan halk oylaması, Cumhuriyet tarihin en büyük ve geniş çaplı sınır ötesi operasyonları olan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gerçekleştirildi.

- "Son başbakan" olarak tarihe geçti

Kendisini "Az konuşur, soyadım gibi iş yaparım" şeklinde tanımlayan Yıldırım, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili seçildi.

Seçimlerden sonra hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tarihe geçti.

Yıldırım'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine yönelik üstün başarılarından dolayı", Devlet Şeref Madalyası tevdi edildi.

- Yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai



12 Temmuz 2018'de 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk Meclis Başkanı olarak görevini sürdürdü.

Meclis Başkanlığı döneminde yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai yürüten Binali Yıldırım, Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldi, yabancı bakan ve parlamenterleri TBMM'de kabul etti.

Meclis Başkanı olarak ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştiren Yıldırım, Özbekistan, İsviçre, Arjantin, Belarus, Çin, Kırgızistan, İran ve Macaristan'a da ziyarette bulundu.

Binali Yıldırım, İsviçre'de İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) danışma toplantısına katıldı.

Arjantin'e resmi ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Buenos Aires'te düzenlenen G-20 Meclis Başkanları Zirve Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın ev sahipliğinde Antalya'da Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 38 ülkenin temsilcileri, ekonomik iş birliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma konularını değerlendirdi.



TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kuruluna katılarak, birçok ülkenin Meclis başkanlarıyla bir araya gelen Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen "Asya'da Ekonomik Refahın Desteklenmesi" konulu Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne de katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 29 Aralık 2018'de düzenlenen AK Parti İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk TBMM Başkanı olan Yıldırım, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak bu kez İstanbul için ter dökecek.