TBL 1. Lig: Petkim Spor: 63 - OGM Ormanspor: 75 Türkiye Basketbol 1.

Türkiye Basketbol 1. Ligi 29. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı OGM Ormanspor’a 63-75‘lik skorla yenilerek 12. mağlubiyetini alırken, OGM Ormanspor ise 20. galibiyetini aldı.



Salon: Enka Spor Salonu

Hakemler: Murat Çiner xx, Orkun Yurttaş xx, Hüseyin Çelik xx

Petkim Spor: Markus Kennedy xxx 26, Mustafa Görür xxx 12, Sinan Sağlam xx 8, Utku Saraloğlu xx 7, Ogün Sevinç xx 5, Marek Klassen x 2, Kristijan Nikolov x 2, Arca Tülüoğlu x 1, Barboros Bozkurt x,Berkay Bayar x, Koray Uzunhasan x

Başantrenör: Okan Çevik

OGM Ormanspor: Sercan Topçu xxx 22, Caner Ercan xxx 13, Antonio Graves xxx 11, Hasan Rızvıc xx 10, Şahin Ekmen xx 9, İsmail Çevik xx 7, Barış Ömer Erler x 2, Hasan Karabulut x 1, Mert Alemdar x, Kemal Canpolat x

Başantrenör: Mustafa Korhan Aydanarığ

1. Periyot: 29-24 (Petkim Spor lehine)

Devre: 38-43 (Ormanspor lehine)

3. Periyot: 53-64 (Ormanspor lehine)

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