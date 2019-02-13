TBF Erkekler Türkiye Kupası: Türk Telekom: 85 - Galatasaray Doğa Sigorta: 79
Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-79 mağlup etti.13 Şubat 2019 Çarşamba 19:29
Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-79 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Osman Sinan İşgüder xx, Alper Özgök xx
Türk Telekom: Ender Arslan x, Kaya Peker x 2, Reggie Redding xx 8, T.J Cammpbell xx 9, Slyven Landesberg xxxx 27, Nusret Yıldırım x 2, Polat Kaya x, Vladimir Stimac xxxx 21, Kenny Gabriel xx 6, Yunus Emre Sonsırma xx 6, Fikret Can Akın x 1, Metin Türen x 3
Başantrenör: Burak Gören
Galatasaray Doğa Sigorta: Tai Webster xx 12, Aaron Harrison xx 11, Emir Gökalp x, Nigel Hayes xx 13, Can Korkmaz x, Ege Arar x, Caner Erdeniz x 3, Erol Can Çinko x 5, Ayberk Olmaz x 2, Jaka Klobucar x, Zach Auguste xxx 21, Göksenin Köksal xx 12
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
1. Periyot: 22-22
Devre: 38-41 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. Periyot: 64-57 (Türk Telekom lehine)
5 Faul: Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta)
YORUM YAZ