TBF Erkekler Türkiye Kupası: Tofaş: 83 - Beşiktaş Sompo Japan: 89 Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’a 89-83 mağlup oldu.

Ankara’da düzenlenen TBF Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Tofaş, Beşiktaş Sompo Japan’a 89-83 mağlup oldu. Beşiktaş Sompo Japan bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı.

TBF Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş Sompo Japan, cumartesi günü saat 16.00’da Anadolu Efes ile karşılaşacak.



Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Köselerli xx, Ziya Özorhon xx

Tofaş: Diante M’Garrett xx 14, Berkan Durmaz xx 4, Barış Ermiş x 2, Yiğit Arslan xx 6, Samuel Jose x, Mejia xxx 16, Frank Elegar xx 9, Kyle Weems xxx 16, Kenneth Kadji xx 10, Muhsin Yaşar x 4

Başantrenör: Orhun Ene

Beşiktaş Sompo Japan: Phillip Michael Pressey xx 8, Erkan Veyseloğlu x 2, Samet Geyik xx 13, Robin Clemens Benzing xx 9, Burak Can Yıldızlı xx 9, Kyle Edward Gibson xx 13, Kenan Sipahi x, Ivan Buva x 5, Jason Allen Rich xxxx 30

Başantrenör: Dusco Ivanovic

1. Periyot: 25-20 (Tofaş lehine)

Devre: 39-48 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 58-69 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

5 Faul: Kyle Weems (Tofaş)

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