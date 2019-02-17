TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Ankara Spor Salonunda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupasını Fenerbahçe Beko kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Ankara Spor Salonunda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupasını Fenerbahçe Beko kazandı. Son çeyreğe kadar kıran kırana geçen mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-70 mağlup etti.

TBF tarafından düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-70 mağlup etti. Turnuvanın en iyi oyuncusu final maçında da gösterdiği üstün performansla Luigi Datome oldu. Başkent seyircisinin salonu tıklım tıklım doldurduğu final müsabakasında kazanan son periyotta belli oldu.

Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Fenerbahçe Beko: Erick Obrien Green 3 , Efe Ergi Tırpancı , Nicolo Melli 7,Barış Hersek ,Melih Mahmutoğlu 10, Nicola Kalinic ,Kostas Sloukas 19,Egehan Arna , Sinan Güler ,Ali Muhammed 5,Ahmet Düveroğlu 6, Luigi Datome 22

Baş Antrenör: Zeljko Obradovic

Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 5, Mustafa Kurtuldum, Yiğitcan Saybir ,Doğuş Balbay 5,James Metecan Birsen ,Onuralp Bitim ,Sertaç Şanlı ,Adrien Moerman 18,Ahmet Buğrahan Tuncer , Vasilije Micic 16,Bryant Dunston 15,Krunoslav Simon 11

Baş Antrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 16-20 (Anadolu Efes Lehine)

Devre: 39-34 (Fenerbahçe Beko Lehine)

3. Periyot: 61-57 (Fenerbahçe Beko Lehine)

5 Faulle Oyun Dışı Kalan: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)

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