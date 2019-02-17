TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Ankara Spor Salonunda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupasını Fenerbahçe Beko kazandı.17 Şubat 2019 Pazar 21:20
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Ankara Spor Salonunda düzenlenen Erkekler Türkiye Kupasını Fenerbahçe Beko kazandı. Son çeyreğe kadar kıran kırana geçen mücadelede Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-70 mağlup etti.
TBF tarafından düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i 80-70 mağlup etti. Turnuvanın en iyi oyuncusu final maçında da gösterdiği üstün performansla Luigi Datome oldu. Başkent seyircisinin salonu tıklım tıklım doldurduğu final müsabakasında kazanan son periyotta belli oldu.
Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
Fenerbahçe Beko: Erick Obrien Green 3 , Efe Ergi Tırpancı , Nicolo Melli 7,Barış Hersek ,Melih Mahmutoğlu 10, Nicola Kalinic ,Kostas Sloukas 19,Egehan Arna , Sinan Güler ,Ali Muhammed 5,Ahmet Düveroğlu 6, Luigi Datome 22
Baş Antrenör: Zeljko Obradovic
Anadolu Efes: Rodrigue Beaubois 5, Mustafa Kurtuldum, Yiğitcan Saybir ,Doğuş Balbay 5,James Metecan Birsen ,Onuralp Bitim ,Sertaç Şanlı ,Adrien Moerman 18,Ahmet Buğrahan Tuncer , Vasilije Micic 16,Bryant Dunston 15,Krunoslav Simon 11
Baş Antrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 16-20 (Anadolu Efes Lehine)
Devre: 39-34 (Fenerbahçe Beko Lehine)
3. Periyot: 61-57 (Fenerbahçe Beko Lehine)
5 Faulle Oyun Dışı Kalan: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
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