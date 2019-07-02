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TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda sıradaki durak Bursa

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonunun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası Bursa PodyumPark’ta yapılacak- Elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek

02 Temmuz 2019 Salı 14:58
TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda sıradaki durak Bursa

İSTANBUL (AA) - Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonunun birlikte düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası Bursa PodyumPark’ta yapılacak.

Red Bull açıklamasına göre, sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda üçüncü eleme turnuvası 5-7 Temmuz’da Bursa PodyumPark’ta gerçekleştirilecek.

TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu’nda elemeler Bursa’nın ardından Çanakkale ve Kuşadası’na taşınacak. Elemeleri geçerek Türkiye Finali’ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek.

Türkiye şampiyonu olan takım Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme şansına sahip olacak.

İstanbul’da başlayan ve 3x3 Milli Takımı Red Light’ın kazandığı eleme sonrasındaki meydan okumada İzmir’in birincisi "Ne Alakası Var" isimli takım olmuştu.

Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.


- 3 oyunculu iki takım yarı saha içerisinde karşılaşıyor


Açıklamada verilen bilgilere göre, popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşıyor.

3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki, 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:58
  1. 3x3 Basketbol Turu
  2. Red Bull

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