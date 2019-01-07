Binali Yıldırım'dan UBER açıklaması: Yok sayamayız

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2018 yılında sıkça gündem olan UBER konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"UBER, teknolojinin bize getirdiği bir konfor"

Yıldırım, "UBER, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: O iş artık bitti!

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "UBER, muber diye bir şey çıkmış. O iş artık bitti!" açıklaması sonrasında trafikte ciddi bir UBER avı başlamış ve ardı ardına yüzlerce ceza kesilmişti. Yeni dönemde Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında işler farklı bir yöne girecekmiş gibi görünüyor.

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"UBER'i yok sayamayız"

Binali Yıldırım, UBER hakkında düzenleme yapılacağını belirterek, "80'li yıllarda iki taksim vardı. Taksiler şehrimizin aynasıdır. Taksicilerin gözden geçirilmesi lazım. Eğitim, standartlar, güvenlik yönleriyle yapılması gereken çok işler var. UBER, teknolojinin bize getirdiği bir konfor. Bunu da yok sayamayız. Buralarda düzenleme lazım. Bunları yapacağız, sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum" dedi.