0553 313 94 23

TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor- TBB Yönetim Kurulu üyesi avukat Ali Elibol:- "Annelerin en önemli temel hakkı çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Bu dertleri, bu acıları paylaşmaya geldik. İnşallah bu acı, bu hasret biter, sağ salim anneler yavrularına kavuşurlar"

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretinde bulunuldu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

TBB Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Elibol, beraberinde Diyarbakır Barosuna kayıtlı bazı avukatlarla oturma eyleminin devam ettiği HDP il binası önüne gelerek Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Ailelerle görüşen Elibol, yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak için eylem yapan anneleri ziyaret etmek istediklerini söyledi.

"Barolar Birliğinin kanunen verilmiş bir görevi var. O görev temel hak ve özgürlükleri korumak ve kollamaktır. Bu görev nedeniyle buraya geldik." diyen Elibol, şunları kaydetti:

"Annelerin en önemli temel hakkı yaşam hakkından daha önce olan, çocuğunun güvende olduğunu bilmesidir. Yaşam hakkından daha önemli olan çocuğuna sarılması, çocuğunun kokusunu almasıdır. Bu dertleri, bu acıları paylaşmaya geldik. İnşallah bu acı, bu hasret biter, sağ salim anneler yavrularına kavuşurlar."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
  1. Diyarbakır
  2. Diyarbakır anneleri
  3. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    1. Akıncı-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    2. Bakan Kasapoğlu, Ankaralılara aşure..
    3. "Yangınların arkasında da alçak bölücü..
    4. Ataşehir bu kış sanatla ısınacak
    5. Özbekistan heyeti Nevşehir..
    6. Zil çaldı, şoförler kurban keserek..
    7. Turkcell’li yüzücüler engelleri aşmak..
    8. Kaymakam Kaya ve Müdür Çetin..
    9. Akçakoca’ya yapılacak hastane için..
    10. GÜNCELLEME - Beyoğlu'ndaki cinayet
    11. 23 yaşındaki Halit Ayar’ın İstiklal..
    12. Rusya, Moğolistan üzerinden Çin'e gaz..
    13. Kuveyt Türk'te QR kodla hesaptan ödeme..
    14. Kars'ta çalınan büyükbaş hayvanlar..
    15. ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    16. AB, Kırım'daki Rus yerel seçimlerini..
    17. Devrek’te CHP’nin kuruluş yıl dönümü
    18. Semen Altman: "Türkiye karşısında..
    19. Mustafa Kemal'li kutlama mesajı..
    20. Şanlıurfa’da kaçakçılık operasyonu: 1..
    21. Şehzadeler’de 09.09.2019 yoğunluğu
    22. Malatya’da 1 kişi otomobil yanında ölü..
    23. Romanya, Maltepe Tiyatro Festivali'ne..
    24. OGM sözleşmeli personel alım başvuru..
    25. Yaz kursları kapanış töreniyle sona..
    26. Cammu Keşmir'de gazetecilerin işlerini..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı:..
    28. Binbaşı Demir’den son koşu, son adım,..
    29. Avukat eşini öldüren doktor hakkındaki..
    30. Nikahta 9’un 9’unu tutturdular
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!