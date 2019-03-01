TBB'den Mısır'a "İnfazlar durdurulsun" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) İnsan Hakları Merkezinden, Mısır'daki idam cezalarının infazına ilişkin, "Kimsenin yaşam hakkı siyasi çıkarlara kurban edilmesin. İnfazlar derhal durdurulsun." çağrısında bulunuldu.

TBB İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, Mısır'daki olaylar üzerine yapılan yargılamalar sonucu verilen idam cezalarının bir kısmının infaz edildiği, bir kısmının ise infazının beklendiği hatırlatıldı.

Gerçekleşen infazların şiddetle kınandığı, beklenen infazların da derhal durdurulmasının istendiği açıklamada, "İktidar kavgalarında silah olarak kullanılan yargı organlarının siyasi amaç güden yargılamaları adil değildir, adil olmayan yargılamalar neticesinde verilen cezalar da meşru değildir." ifadesi kullanıldı.

Adil olmayan yargılamalar neticesinde verilen idam cezalarının infazının, toplumların vicdanında ağır yaralara yol açtığına, iç barışı bozduğuna ve toplumsal barışın sağlanmasına engel oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adaleti değil de iktidar kavgalarında bir tarafın çıkarlarını gözeten yargılamalar ve uydurma gerekçelerle rakipleri öldürerek susturmak, toplumların çok uzun zaman bundan utanç duymalarına yol açar. Zalimler, ellerine geçirdikleri siyasi güçle adaleti erteleyebilirler ancak hiçbir zaman yok edemezler. Adalet, er geç tecelli eder. Mısır halkı, adil olmayan yargılamalarla verilen idam cezalarının infazı yüzünden utanç duymasın, uygarlığın adalet anlayışı karşısında eziklik içinde olmasın. Kimsenin yaşam hakkı siyasi çıkarlara kurban edilmesin. İnfazlar derhal durdurulsun."