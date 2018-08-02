Türkiye Barolar Birliğinden ABD'ye 'yaptırım' mektubu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararına tepki göstererek, "Söz konusu davranış, 'hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, TBB adına ABD Barolar Birliği, Avrupa Konseyi ile birliğin üyesi olduğu tüm meslek örgütlerine mektup göndererek ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararını eleştirdi.

Mektupta, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkili makamlarının Türkiye'de tutuklu bulunan bir vatandaşlarının salıverilmesi için ülkemize yönelik yayınladıkları tehdit mesajları ve yaptırım tehditleri kabul edilemez." ifadesini kullanan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu davranışı ile Amerika Birleşik Devletleri, hem uluslararası hukuku hiçe saymakta hem de egemen bir devletin yargısına müdahale etmeye kalkışmaktadır. Söz konusu davranış, 'hukukun üstünlüğünü tanımayız, üstünlerin hukukunu dayatırız' yaklaşımıdır ancak şu bilinmelidir ki gerçekte 'üstün' olan, hukuktan ve adaletten ayrılmayan, kaba kuvvete başvurmayandır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı yetkililer, adeta ellerine bir çekiç almışlar ve önlerine çıkan her soruna çivi muamelesi yapmayı dış politika sanmaktadırlar.

"YARGIMIZA OLAN GÜVENİMİZ TAMDIR"

Feyzioğlu, Türk yargısının evrenselleşmiş adil yargılama kurallarına uygun bir yargılama yapacağından kimsenin kuşku duymaması gerektiğini belirterek, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Böylece 'üstün olan'ın, kaba kuvvet tehdidinde bulunan değil, 'hukukun üstünlüğüne saygı duyan' olduğu tüm dünyaya bir kez daha gösterilecektir. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri müttefiktir. Bu ittifak, sadece iki ülke için değil, dünya için de önemlidir. İttifakın temeli uluslararası hukukta ve devletlerin egemenlik haklarına karşılıklı olarak saygı göstermesindedir. Giderek akıldışı bir yöne kaymakta olan bu krizin müttefiklik hukuku içinde ve akılla çözüleceğine inanıyoruz. Bu noktada yargımıza olan güvenimiz tamdır."