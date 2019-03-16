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TBB üyeleri Göbeklitepe'yi ziyaret etti

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu:"Göbeklitepe'yi tanıtma görevi hepimizin, bu gerçekten bir vatan görevi"- "İngiltere'deki Stonehenge Tapınağı eğer yılda 20 milyon turisti çekiyorsa, bizim yılda en az 30 milyon turisti Türkiye'ye, Şanlıurfa'ya getirmemiz gerekiyor"

16 Mart 2019 Cumartesi 16:49
TBB üyeleri Göbeklitepe'yi ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Göbeklitepe'yi tanıtma görevi hepimizin, bu gerçekten bir vatan görevi." dedi.

Feyzioğlu, Şanlıurfa Barosu ve Hukuk Kliğini tarafından kentteki bir otelde düzenlenen Göbeklitepe Gezi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, millet ve devlet el ele vererek yaklaşık 4 milyon sığınmacıyı misafir ettiğini hatırlattı.

Bu misafirperverliği dünyadaki her ulusun ve her ülkenin takdir etmesi gerektiğini ifade eden Metin Feyzioğlu, sadece Şanlıurfa'nın bile 600 binden fazla sığınmacıyı ağırladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu ülke kendisine zar zor yeten kaynaklarıyla 4 milyon sığınmacıyı misafir ediyor. Gerçekten devlet, milletiyle halkıyla el ele vererek bu hizmeti sağlıyor. Biz de TBB olarak BM ile Hukuk Kliniği Projesi'ni hayata geçirdik. İlk örneğini de Şanlıurfa'da başlattık. Bizler meslektaşlarımızın üstün gayreti ve fedakarlığıyla, başsavcılık ve kolluk kuvvetlerin çabalarıyla, sadece sığınmacı olan misafirlerimizin hakkını ve hukukunu korumuyoruz. Biz onların suç mağduru olmalarını ya da suç mağduru olurlarsa daha da suçların mağduru olmalarını önlemek suretiyle, aynı zamanda daha ziyade kendi vatandaşlarımızın hakkı ve hukukun kuruyoruz. Umarım en kısa sürede evlerine kavuşurlar. Yani bayram ziyaretine gidebiliyorsa bu kardeşlerimiz, demek ki güven sağlanmıştır. Gidebilenin kendi memleketine, kalbinde Türkiye'nin dostluğunu ve sıcaklığını taşıyarak dönmesini arzu ediyoruz. Birazcık biz onları orada ziyaret edelim. Artık yavaş yavaş eve dönmenin vaktinin gelmesi lazım. Türkiye'nin aktif çabalarıyla bu noktaya kısa sürede artık gelinmesini bekliyoruz."

- "Türkiye'ye en az 30 milyon turist çekmemiz gerekiyor"

Toplantının ardından beraberindekilerle Göbeklitepe'yi ziyaret eden Feyzioğlu, burada yaptığı açıklamada, program kapsamında Göbeklitepe'yi ziyaret etme fırsatı bulduklarını söyledi.

Göbeklitepe'den çok etkilendiklerini belirten Metin Feyzioğlu, "Göbeklitepe'yi tanıtma görevi hepimizin, bu gerçekten bir vatan görevi. Burasından 6-7 bin yıl daha yeni olup da tarihin başlangıcı olduğu söylenen İngiltere'deki Stonehenge Tapınağı eğer yılda 20 milyon turisti çekiyorsa, bizim yılda en az 30 milyon turisti Türkiye'ye, Şanlıurfa'ya getirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışmalıyız. Şanlıurfa'da sorun şu; 20 milyon turisti buraya getirirsek barındıracak yerimiz yok. Bu nedenle turizmcilerin de buna el atması gerekiyor. Elimizde Göbeklitepe gibi bir maden var, bunu da kullanmamak bence çok büyük bir ihmaldir." diye konuştu.

Programa, Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ile Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda avukat katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:49
  1. Göbeklitepe Gezi
  2. Şanlıurfa
  3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

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