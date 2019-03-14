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TBB Risk Merkezi Raporu, e-Devlet'ten ücretsiz alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak"

14 Mart 2019 Perşembe 13:07
TBB Risk Merkezi Raporu, e-Devlet'ten ücretsiz alınacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz sunulmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, tüm bakanlıkların ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan "Bürokrasinin Azaltılması ve e-Devlet Toplantısı"nda gelinen son durum değerlendirildi.

Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, yüzde 95'in üzerinde tamamlanan "e-Devlet Versiyon 1.0"ın yıl sonuna kadar tamamlanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetleri, e-Devlete entegre etmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Oktay, kuruma, vatandaşa ve devlete katma değer sağlamayan hizmetleri de sona erdirdiklerini bildirdi.

e-Devlet'e finans ve bankacılık alanında yeni bir hizmeti entegre ettiklerini aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu, e-Devlet üzerinden yarından itibaren ücretsiz olarak sunulmaya başlanacak. Daha önce ücret ödeyerek alınan bu hizmet, kişi başı ayda bir defa olmak üzere ücretsiz sunulacak. Vatandaşımız, bu hizmet ile evinde, internet üzerinden ücret ödemeden banka ve finansal kuruluşlardan kullandığı bireysel ve ticari nitelikli tüm kredi ve kredi kartı limitlerini, vadelerine göre borç bilgilerini ve ödenmemiş olan faiz, komisyon bilgilerini görebilecek.

Raporda, borç bilgileri banka ve finansal kuruluş bazında yer alacak. Vatandaş, tüm borçlarını ve varsa ödenmemiş olan faiz, komisyonlarını topladığında toplam borç tutarına ulaşabilecek. Ayrıca, son 10 yılda banka ve finansal kuruluşlar tarafından yasal takibe intikal ettirilmiş açık ve kapalı durumdaki borçlarını görebilecek."

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:07
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. e-Devlet
  3. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

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