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TBB ile Ankara Üniversitesi arasında "Müze Eğitimi Protokolü"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Müzede eğitim yoluyla geçmişlerini ve kültürlerini benimseyen vatandaşlar, ortak paydada buluşmanın mutluluğunu yaşar. Bu birliktelik duygusu, güven duygusuna dönüşür." ifadesini kullandı.

01 Şubat 2019 Cuma 16:28
TBB ile Ankara Üniversitesi arasında "Müze Eğitimi Protokolü"

TBB Hukuk Müzesi'nde düzenlenen törenle, Feyzioğlu ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından "Müze Eğitimi Protokolü" imzalandı.

Protokolün amacı, TBB mensuplarıyla, Ankara Üniversitesi öğrencileri arasında başta hukuk ve sağlık alanları olmak üzere, ortak bilinç ve farkındalık yaratma, dayanışma duygularını ve iletişim becerilerini geliştirmek şeklinde ifade edildi.

Feyzioğlu, TBB Hukuk Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, müzede eğitimin yeni yüzyılın çağdaş halk eğitimi olduğunu kaydetti.

Sürekli eğitimin, refah toplumlarında müze eliyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Feyzioğlu, "Hepsinden önemlisi, müzede eğitim yoluyla geçmişlerini ve kültürlerini benimseyen vatandaşlar, ortak paydada buluşmanın mutluluğunu yaşar. Bu birliktelik duygusu, güven duygusuna dönüşür. Sonuç olarak milli birlik, hamasi sözlerle değil, ortak geçmişin bilinmesi ve geleceğe birlikte yürüme kararlılığıyla güçlenir." değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, çağdaş müzeciliğin, geçmişin ortaklığını ve geleceği inşa etme arzusunu ortaya çıkardığını belirterek, Üniversite ile bu önemli adımı atmaktan dolayı memnuniyetini ifade etti.

Rektörü İbiş de iletişimin ve paylaşımın çok önemli olduğunu ama giderek zayıfladığı bir dönemde bu iş birliğini anlamlı gördüğünü vurguladı.

İbiş, müzenin, tarihin tanığı, kültürün, sanatın beşiği ve toplumun ortak paydası olduğuna işaret ederek, böyle bir protokolü imzalamaktan öte bunun aktif yansımalarını görmekten de çok mutlu olduğunu kaydetti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik'in de katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından ilk ortak eğitim yapıldı.

"Hukuk Müzesinde Sağlık Var" başlıklı etkinlikte Ankara Üniversitesi Hukuk ve Tıp Fakültelerinden 10'ar öğrenci, meslek alanında karşılaştıkları güncel hukuki ve tıbbi sorunlara yaratıcı drama yoluyla cevap aradı.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 16:28
  1. Ankara
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