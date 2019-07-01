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Tazminatları geri istenen 70 işçininişten çıkartıldığı iddiası

Elazığ’da 3 yılık tazminatları geri istendiği ileri sürülen ve bunu kabul etmeyen bir yemek şirketinden 70 işçininişten çıkartıldığı iddia edildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:44
Tazminatları geri istenen 70 işçininişten çıkartıldığı iddiası

Elazığ’da 3 yılık tazminatları geri istendiği ileri sürülen ve bunu kabul etmeyen bir yemek şirketinden 70 işçininişten çıkartıldığı iddia edildi.


İddiaya göre, Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı yemekhanesini işleten firma, farklı birimlerde çalışan işçilerin2016-2019 yılları arasındaki tazminatları istedi. Ancak bunu kabul etmeyen yaklaşık 70 personelinişine son verildi. Bunun üzerine işçiler,ÖZ-İŞ sendikası öncülüğünde Öğretmenevi önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.


70 işçinin mağduriyetinin giderilmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten ÖZ-İŞ Sendikası Elazığ Şube Başkanı Sezai Top, “8. Kolordu Komutanlığının yemekhane biriminde işçi kıyımıyla ilgili toplanmış bulunmaktayız. Yaklaşık 12 yıldır çalışmakta olan işçilerin haksız çıkartılmasıyla ilgili geriye dönük 2016-2019 yılları arasındaki tazminatlarının ödendikten sonra geri istendi. Bizler de geri ödemedik işten çıkartıldık. Bu arkadaşlarımız yıllardır buraya emek veriyor. Emeğinin karşılığını alamadan işlerinden olmuşlardır. İŞ-KUR üzerinden işçi alımı ile ilgili ilan vermişler ancak şirkete ilan alımı yapmaları gerekirken kolordu komutanlığına yapıldı ve kolordu komutanlığı ile görüşme neticesinde şirketin işçi alımına karışmadıklarını belirttiler. Bizler de bu yüzden basın açıklaması yapıp 70 tane çalışan arkadaşımızın mağduriyetinin giderilmesi için sonuna kadar hakkımızı arayacağımızı bildirmek isteriz” dedi.


8. Kolordu Komutanlığında aşçı olarak çalıştığını ifade eden işçilerden Yusuf Kenan Doğan ise, “2004 yılından bugüne kadar er ve erbaşa, vatanı koruyan Mehmetciklere gönül sevdalısı olan arkadaşlarım hizmetlerine devam etmiştir. Hiçbirine de hiçbir hukuki, tutanak ve soru sorulmadan çıkarıldık. Şuan burada görüldüğü üzere herkesten aynı şekilde tazminatlarımız istendi. Kasım ayında bir teklifte bulunuldu. Teklifte, 8 bin lira alacağımızın olduğunu ve 2 bin lirayı kabul ediyorsanız bizimle devam edeceksiniz, kabul etmediğimiz için elden alacağımız paralarımızı da vermediler. Bizim mağduriyetimizin tek sebebi, gerçek hakkımız. Devletin işçiye tanımış olduğu bu hak maalesef taşeron firmalarının iki dudağı arasındadır. Sonucunda işçileri savunmasız bir şekilde dışarıyabırakmıştır. Bu insanların hiç birinin yüz kızartıcı bir suçu yoktur. Ekmeğe ihaneti yoktur” diye konuştu.



Valilikten açıklama


Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bazı medya kuruluşları tarafından 8. Kolordu Komutanlığına bağlı 70 işçinin işten çıkarılmasına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır, zira bahse konu işçiler, Milli Savunma Bakanlığında ihaleyi alan şirket personeli olup 8. Kolordu Komutanlığı ile hiçbir alakası olmamaktadır" denildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 23:44
  1. doğa

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