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Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri liderin temyiz istemine ret

Uluslararası Ceza Mahkemesine bağlı temyiz mahkemesi, çocuk asker kullanmak ve işlenen savaş suçlarındaki sorumluluğu nedeniyle 10 milyon dolar tazminata mahkum edilen Thomas Lubanga hakkındaki kararı yerinde buldu - Mahkeme, tazminat isteminde bulunan 475 kişiden "savaş mağduru" kabul edilmeyen 48'inin yeniden başvuru yapabileceği kararı da verdi

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
Tazminata mahkum edilen Kongolu askeri liderin temyiz istemine ret

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, savaşa sürmek amacıyla çocukları askerliğe zorlamaktan suçlu bulunan ve 10 milyon dolar tazminata mahkum edilen Kongolu askeri lider Thomas Lubanga'nın bu karara yaptığı itirazı reddetti.

Lubanga'nın yaklaşık 1,5 yıl önce verilen karara itirazını sonuçlandıran temyiz mahkemesi, 10 milyon dolarlık tazminatı yerinde buldu.

Temyiz mahkemesi aynı zamanda, tazminat isteminde bulunan 475 kişiden "savaş mağduru" kabul edilmeyen 48'inin yeniden başvuru yapabileceği kararı da verdi.

- UCM yargılamaya 2006'da başladı

15 Aralık 2017'de 10 milyon dolar tazminata çarptırılan Lubanga, bu kararı temyiz mahkemesine götürmüştü.

Kararda, 475 mağdurdan 427'sinin Lubanga'nın işlediği savaş suçlarından doğrudan, binlerce kişinin de dolaylı mağdur olduğu belirtilmişti.

Mağdurların avukatları da başvurusu reddedilen 48 kişinin de "savaş mağduru" kabul edilmesi için temyiz isteminde bulunmuştu.

Mahkeme ayrıca, savaş mağduru kabul edilen 427 kişinin uğradığı zararın karşılanması için 3,4 milyon dolar ve bunun dışında belirlenecek savaş mağdurları için de 6,6 milyon dolar tazminat ödenmesi gerektiğini açıklamıştı.

UCM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde iç savaştaki rolü nedeniyle yakalanarak mahkemeye teslim edilen Lubanga'yı yargılamaya 2006'da başlamıştı.

Mahkeme Lubanga'yı, savaşa sürmek amacıyla çocukları askerliğe zorlamaktan suçlu bularak 2012'de 14 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
  1. Hollanda
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  3. Kongolu askeri lider Thomas Lubanga
  4. tazminat cezası
  5. Thomas Lubanga
  6. Uluslararası Ceza Mahkemesi
  7. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM)

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