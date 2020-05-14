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Korona Virüs

Taziyeye gitti, virüs bulaştırdı! Onlarca ev karantina altında

Kayseri'de taziye ziyaretine giden kadın, diğer kişilere koronavirüs bulaştırdı. 30 ev karantinaya alınırken, jandarma vatandaşlara maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:57:00 -
Taziyeye gitti, virüs bulaştırdı! Onlarca ev karantina altında

Kayseri'de yaşayan Hatice A., 30 Nisan günü Kocasinan ilçesi, Yemliha Mahallesi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halil Bayram'ın evine taziyeye gitti. Evine döndükten sonra ise yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Hatice A., yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

30 ev karantina altında

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Hatice A.'nın, taziye evine gittiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı. Mahalleye giden ekipler, Hatice A. ile aynı taziye evinde bulunan kadınlara test yaptı. Bazı kadınların da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 4 bin 500 nüfuslu mahallede, koronavirüs vakası görülen 30 ev karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak, vatandaşlara maske dağıttı.

Mahalle halkı, sosyal medyada yer alan 'üfürükçü kadın mahalleye koronavirüs bulaştırdı' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Mahalleden Firdevs Çalışkan, "Bizim mahallemizde herkes birbirini tanır. Burada öyle üfürükçü falan yok. Yemliha'da herkes ekmeğinin peşindedir. Bizim mahallemizde üfürükçü veya kötü bir iş yok. Derdimiz çalışmak ve daha iyi bir yaşama sahip olmak" dedi.

Öte yandan yetkililer de, sosyal medyadaki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdiler.

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