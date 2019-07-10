0553 313 94 23

Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de taziyeye gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kırşehir'e giden Rıza Adıgüzel idaresindeki 06 DA 2113 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Çadırlı Hacıyusuf köyü kavşağında devrildi.

Kazada sürücü Adıgüzel ile otomobilde bulunan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel yaralandı.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer, Elif ve Halise Adıgüzel müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıgüzel ailesinin, vefat eden yakınlarının ailesine taziye için Ankara'dan yola çıktığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:01
  1. 3 ölü 1 yaralı
  2. Kırşehir
  3. taziye
  4. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
    1. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
    2. Vali Karaloğlu: "Güreşte..
    3. GMİS yönetim kurulu Bakan Selçuk’u..
    4. Başkan Demirtaş: “Uyum içinde..
    5. Bulgaristan, ABD’den 8 F-16 alacak
    6. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    7. Medipol Başakşehir, Azubuike’yi..
    8. (Özel) Telefon dolandırıcılarının..
    9. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    10. Başpehlivan Gürbüz'den, Vali..
    11. Af Yasası meclise geliyor: 80 bin kişi..
    12. Albayrak; "Zonguldak’ta 240 bin dekar..
    13. MHP’den İyi Parti’ye çağrı:..
    14. Adana’da sahte alkol zehirlenmesi: 1..
    15. 225 kiloluk hastaya Anka’da obezite..
    16. Fındık işçiliğinde reform
    17. ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan..
    18. Bursa’nın ‘sağlık üssü’nde hizmet..
    19. Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de
    20. Taziyeye gidenleri taşıyan otomobil..
    21. Çoban: “Srebrenitsa’yı unutmayacağız”
    22. Su kanalına otomobil düştü
    23. Tosya’da infaz koruma memurlarına veda..
    24. HRÜ’de 15 Temmuz’u anma günü
    25. Genç Araştırmacı Yazar Şeymanur..
    26. Seyir halindeki araç alev içinde kaldı
    27. Meksikalı mülteci çocukların ABD..
    28. CHP'den "S-400" açıklaması
    29. Yasir Subaşı kimdir nereli ve kaç..
    30. Helikopter pist yoluna hayvan gübresi..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"