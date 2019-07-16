Taziye evlerinde çevre temizliği

Adıyaman Belediyesi şehir merkezindeki taziye evlerine yönelik çevre temizliği seferberliği başlattı.

Temiz bir şehir görünümü sağlamak adına çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, taziye evlerinibir bir gözden geçiriyor. Taziye evlerinin bulunduğu bölgelerde çevrenin temiz olmasını amaçlayan ekipler, sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, bir yandan çevre kirliliği oluşturan atıkları toplarken, diğer yandan zemine tazyikli su tutarak yıkama işlemi yapıyor. Sürdürülen temizlik hizmetleri neticesinde binaların çevresi hijyenik koşullara uygun hale getiriliyor.

Toplum tarafından taziye evlerinin yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken temizlik işleri yetkilileri, "Vatandaşlarımızın, temiz ve hijyenik ortamlarda taziye geleneklerini yürütebilmeleri için, taziye evi binalarının çevresini sürekli temizliyoruz. Temizliğin yanı sıra çevresinin zeminini de suyla yıkayarak, temiz bir görünüme kavuşturuyoruz. Bunun için her türlü gayret ve çabayı harcıyoruz. Halkımıza sağlıklı ve huzurlu ortamlar sunmak adına, şehir genelinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Belediye olarak, toplum tarafından yoğun bir şekilde kullanılan bu tür toplumsal mekanlara büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.