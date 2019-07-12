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Taziye evleri bulunduğu ilçe belediyelerine aktarılacak

Şanlıurfa’nın geleceğini inşa etmesinde merkez karar merci olan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’daki taziye evleri ve inşaat sektörü ile ilgili önemli kararlar aldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:45
Taziye evleri bulunduğu ilçe belediyelerine aktarılacak

Şanlıurfa’nın geleceğini inşa etmesinde merkez karar merci olan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’daki taziye evleri ve inşaat sektörü ile ilgili önemli kararlar aldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Ahmet Kaytan’ın başkanlığında devam eden oturumlarda komisyonlar tarafından belirlenen sorunlar görüşülmeye devam ediyor. Taziye evlerinde yaşanan sorunlardan dolayı komisyonlarca yapılan çalışmalar neticesinde taziye evlerinin mülkiyeti ve yürütmesi bulunduğu ilçenin belediyelerine aktarılacak. Büyükşehir Belediyesince görüşülen konu neticesinde İlçe Belediyelerinde bulunan Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan taziye evlerinin tüm iş ve işlemlerin bu birim tarafından gerçekleştirilmesi ve kontrollerinin yapılması kararı alındı.


Ayrıca görüşülen bir diğer konu olan inşaat sektöründe çalışanlar maddesi içinde,12.07.2018 yılında Danıştay’ın verdiği karar ile proje kontrollerinde eş güdüm ve koordinasyon sağlamak amacıyla,1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama planındaki uygulamalar yeni yapılacak olan inşaat alanları için esas alınacak.


Gerçekleştirilen oturumun ardından bir açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "4 Gündür çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde meclisimiz önemli kararlar veriyor. Gerek İmar Konusuna havale edilecek olan konular gerek ise komisyonlardan bize gelen konuları büyük bir özveri ilegörüştük sonra karara bağlıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimizin Şanlıurfa’nın geleceği için aldığı kararlar çok önemlidir ama en çok hassasiyetle üzerinde durduğumuz konuların başında Taziye evleri ile ilgili yaşanan skıntılar bir diğeri de inşaat sektöründe mütahitleri ilgilendiren konular. Taziye evlerinde yaşanan sıkıntılar ile ilgili olarak meclisimize verilen bir çok önergeler vardı ve komisyonumuz bununla ilgili kararlar aldı. Taziye evlerinin mülkiyetinin hangi kuruma bağlı olacağını görüştük ve taziye evlerinin hangi ilçe belediye sınırları içerisinde ise bu ilçe belediyesinin Sosyal işler müdürlüğüne bağlanması kararlaştırdık. Taziye evlerindeki tüm denetimlerin ve hizmetlerin kurum tarafından yapılmasını belirttik. Bir diğer konumuz ise Mütahitler ve inşaat sektöründe çalışanlar için 12.07.2018 yılında Danıştay’ın verdiği karar ile Büyükşehir Belediye Meclisimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yapı ruhsatına esasproje kontrollerinde eş güdüm ve koordinasyon sağlamak amacıyla 1/5000 nazım imar planı notlarına ve 1/1000 ölçekli uygulama planındaki uygulamaları esas alarak İmar planın 5. maddesinin 8. bendinin ve yönetmeliğinin 22 Maddesi kapsamında uygulama yapılması ile ilgili bir karar almıştır. Alınan kararların milletimize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:45
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