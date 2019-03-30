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Tazelenme Üniversitesinden adının kullanıldığı bildiriye suç duyurusu

Muğla’da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı saatler kala Muğla Sıtkı Koçman Üniversites’ne bağlı "Tazelenme Üniversitesi" ve İlerici Kadınlar adı kullanılarak AK Parti hükumeti aleyhine çirkin ifadelerin yer aldığı bildiri dağıtıldı.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:44
Tazelenme Üniversitesinden adının kullanıldığı bildiriye suç duyurusu

Muğla’da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı saatler kala Muğla Sıtkı Koçman Üniversites’ne bağlı "Tazelenme Üniversitesi" ve İlerici Kadınlar adı kullanılarak AK Parti hükumeti aleyhine çirkin ifadelerin yer aldığı bildiri dağıtıldı. Tazelenme Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna ve öğrencileri, konudan haberdar olur olmaz savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda, “29 Mart 2019 günü Menteşe şehir merkezinde "Tazelenme Üniversitesi" logosu kullanılarak ismimin de yer aldığı bir bildiri dağıtılmıştır. Böyle bir bildiriden kişisel olarak benim bilgim ve ilgim olmadığı gibi kurucusu ve yürütücüsü olduğum "Tazelenme Üniversitesi" nin de bilgi ve ilgisi yoktur. "Tazelenme Üniversitesi" herhangi bir parti ya da siyasi fikir ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olmayıp, üyeleri arasında tüm siyasi partilerden katılımcılar yer almaktadır. Kişisel olarak ismimin ve "Tazelenme Üniversitesi" isminin ve logosunun yer aldığı böyle bir bildirinin yayınlanmış olması açıkça bir provokasyondur. Kimin tarafından hazırlandığı belli olmayan bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Söz konusu bildiri ile ortaya çıkacak mağduriyetlerden sorumlu olmadığımız gibi içine düştüğümüz mağduriyet durumunun giderilmesi için söz konusu bildiri dağıtma olayının fail ya da faillerinin belirlenerek cezalandırılması için haklarında kamu davası açılmasını arz ve talep ederim” dedi.


"Tazelenme Üniversitesi" adına Muammer Tuna ismi kullanılarak kim veya kimler tarafından dağıtıldığı bilinmeyen bildiride, ’Demokrasi düşmanı AK Parti iktidarı elini şimdi de demokrasi şehri Muğla’mıza attı. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde çeşitli oyunlarla demokratik, hür, özgür ve özgürlükçü belediyemiz biz ilerici fertlerin elinden alınıp AKP’nin faşist ve eril zihniyetine verilmek isteniyor. Kadın düşmanı AK Parti iktidarına Muğla’mızı teslim etmeyelim. "Tazelenme Üniversitesi " nin aydın öğrencilerine ve bölüm Başkanı Prof. Dr. Muammer Tuna’ya teşekkür ederiz!’ denildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:44
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